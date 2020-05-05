Президент Украины Владимир Зеленский отчитал депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко, ресторан которого работал в Киеве во время карантина. Об этом рассказал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, слова которого 4 мая приводит «Украинская правда»

Ранее стало известно, что принадлежащий Тищенко ресторан «Велюр» в украинской столице продолжает работать, несмотря на запрет, введенный в стране из-за эпидемии коронавируса. «Нужно быть Колей»: Как народный депутат Тищенко на Украине карантин прекратил © Facebook, Николай Тищенко

По словам Тимошенко, никто из предпринимателей не имеет права нарушить установленные ограничения.

«У президента был очень жесткий разговор с этим народным депутатом (Тищенко. — Ред.). Действительно, никому нельзя работать. Я надеюсь, что это будет пример для других народных депутатов: если ты народный депутат, не надо делать из себя какого-то царя или еще кого-то. Нельзя всем ресторанам работать», — сказал замглавы офиса Зеленского.

Тимошенко добавил, что данный случай будет примером для всех депутатов от партии власти.

На Украине действует запрет на работу заведений общепита во время карантина, исключение сделано лишь для работы этих заведений на доставку. Как рассказала ранее изданию Украина.ру киевский PR-агент в области отельно-ресторанного дела (HoReCa), в условиях пандемии рестораторы терпят большие убытки, так как даже работа в режиме доставки заказов позволяет лишь расходовать заранее приобретенные продукты и выплачивать заработную плату своим сотрудникам.