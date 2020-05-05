Для Трампа главной опасностью является именно Китай, поэтому именно об этом американский президент будет говорить в своей предвыборной кампании.
«Если бы президентом был Байден или Хиллари Клинтон, мы бы намного меньше слушали про Китай и больше про Россию. Все зависит от подходов. Как бы кто ни говорил, Россия — часть западной цивилизации, поэтому для Америки важно, чтобы Россия подчинялась законам, которые сформировал Запад», — объяснил политолог.
В отличие от Трампа Джозеф Байден в своей предвыборной кампании «пойдет по уже протоптанной стезе и будет делать больший акцент на России», добавил Арчил Сихарулидзе.