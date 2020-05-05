При президентах Джордже Буше и Бараке Обаме Россия была главной причиной всех международных бед, Дональд Трамп сместил фокус внимания на Китай. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал грузинский политолог Арчил Сихарулидзе

«Глобалистский» Байден или «антикитайский» Трамп: Межуев о политике США в отношении КНР © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Если бы президентом был Байден или Хиллари Клинтон, мы бы намного меньше слушали про Китай и больше про Россию. Все зависит от подходов. Как бы кто ни говорил, Россия — часть западной цивилизации, поэтому для Америки важно, чтобы Россия подчинялась законам, которые сформировал Запад», — объяснил политолог.

В отличие от Трампа Джозеф Байден в своей предвыборной кампании «пойдет по уже протоптанной стезе и будет делать больший акцент на России», добавил Арчил Сихарулидзе.