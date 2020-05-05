Мир вряд ли будет строиться по двуполярной системе, так как человечество уже давно живет в условиях мягкой многополярности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал грузинский политолог Арчил Сихарулидзе

Дробницкий: Холодная война между КНР и США приведет к созданию "мира регионов" © Нина Зотина «Ни одна из супердержав, Китай, Россия и Америка, не могут, как во время биполярной системы, силой решить свои проблемы. Так что в двуполярной системе я сомневаюсь. Я даже сомневаюсь в том, хочет ли этого Китай. Не в политике Китая выступать на геополитическую сцену. Китай всегда проводил экономическую экспансию», — рассказал политолог.