По его словам, помимо США и Китая в мире действует Россия, которая владеет если и не экономическими механизмами, то очень сильными военными возможностями, и Евросоюз, который не имеет такой мощной армии, но обладает сильной экономикой.
«Ни одна из супердержав, Китай, Россия и Америка, не могут, как во время биполярной системы, силой решить свои проблемы. Так что в двуполярной системе я сомневаюсь. Я даже сомневаюсь в том, хочет ли этого Китай. Не в политике Китая выступать на геополитическую сцену. Китай всегда проводил экономическую экспансию», — рассказал политолог.