Смысл перевода иностранной промышленности в Китай заключался в том, что там есть рабочая сила, которой, по западным меркам, не нужно платить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал грузинский политолог Арчил Сихарулидзе

Запад грозит Востоку. Зачем Трамп атакует Китай и что лучше делать России © REUTERS, Kevin Lamarque/File Photo

«Это же не был жест доброй воли: "Вот мы посылаем американские фабрики в Китай". Они находятся в Китае, потому что китайским рабочим платят меньше доллара или доллар в день, в то время как американским или европейским надо платить по 10 долларов», — объяснил эксперт.

Поэтому многие крупные производители ушли в Азию, где стоимость труда очень низкая. Если бы продукция производилась в Германии, то цена была бы намного больше.

«Поэтому люди должны быть готовы покупать более дорогие вещи, если мы переведем фабрики в другие страны. Возникает вопрос: на фоне коронавируса, когда покупательная способность снижается, готовы ли люди платить больше? Я думаю, что нет», — считает Арчил Сихарулидзе.

По его словам, конфликт между Пекином и Вашингтоном ограничится экономической потасовкой, так как существующее положение вещей устраивает всех.