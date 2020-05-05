Собеседник издания отметил, что многие забывают о том, какую цель преследовали западные производители, когда открывали свои фабрики в Юго-Восточной Азии.
«Это же не был жест доброй воли: "Вот мы посылаем американские фабрики в Китай". Они находятся в Китае, потому что китайским рабочим платят меньше доллара или доллар в день, в то время как американским или европейским надо платить по 10 долларов», — объяснил эксперт.
Поэтому многие крупные производители ушли в Азию, где стоимость труда очень низкая. Если бы продукция производилась в Германии, то цена была бы намного больше.
«Поэтому люди должны быть готовы покупать более дорогие вещи, если мы переведем фабрики в другие страны. Возникает вопрос: на фоне коронавируса, когда покупательная способность снижается, готовы ли люди платить больше? Я думаю, что нет», — считает Арчил Сихарулидзе.
По его словам, конфликт между Пекином и Вашингтоном ограничится экономической потасовкой, так как существующее положение вещей устраивает всех.