Богдан Безпалько считает, что если Россия выступит как однозначный союзник Китая, Евросоюза или США, то рискует ущемить свои интересы.
«Китай — это очень большой потребитель. Он всегда испытывал и сейчас испытывает угрозу недостатка продовольствия, а мы сейчас как раз научились производить много продовольствия. Мы один из мировых экспортеров зерна, у нас очень хорошо развивается птицеводство. Мы, в конце концов, страна, которая является удобным средством транзита для Китая. У нас есть арктический путь, мы занимаем всю центральную Евразию», — рассказал Безпалько.
По его словам, Россия всегда может отстаивать свои интересы, основываясь на собственных ресурсах.
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