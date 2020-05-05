Россия должна защищать свои государственные и национальные интересы и руководствоваться именно ими во всех мировых событиях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Политолог Безпалько о том, что будет с Россией, если она станет союзником Китая или США © РИА Новости, Нина Зотина Богдан Безпалько считает, что если Россия выступит как однозначный союзник Китая, Евросоюза или США, то рискует ущемить свои интересы.

«Китай — это очень большой потребитель. Он всегда испытывал и сейчас испытывает угрозу недостатка продовольствия, а мы сейчас как раз научились производить много продовольствия. Мы один из мировых экспортеров зерна, у нас очень хорошо развивается птицеводство. Мы, в конце концов, страна, которая является удобным средством транзита для Китая. У нас есть арктический путь, мы занимаем всю центральную Евразию», — рассказал Безпалько.

По его словам, Россия всегда может отстаивать свои интересы, основываясь на собственных ресурсах.

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