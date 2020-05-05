В борьбе с США Пекин будет использовать торгово-экономические инструменты, стремясь вытеснить американцев из Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Богдан Безпалько

Политолог Безпалько о том, что будет с Россией, если она станет союзником Китая или США © РИА Новости, Нина Зотина

«Возможно, что китайцы будут сильно драться за проекты в Центральной и Южной Америке. Например, за попытку организовать еще один канал через Центральную Америку, или в рамках борьбы за венесуэльскую нефть. Венесуэла обладает запасами, которые, по разведданным геологов, более обширны, чем у Саудовской Аравии. Там другая нефть, но все равно это гигантские запасы», — рассказал Богдан Безпалько.

Кроме того, Китай будет пытаться объединить какие-то страны в рамках своего блока, например. Это уже сейчас медленно происходит в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

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