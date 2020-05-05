В том числе Пекин будет ограничивать свой рынок для американских компаний, а если ситуация обострится, то пойдет на сотрудничество с Ираном.
«Возможно, что китайцы будут сильно драться за проекты в Центральной и Южной Америке. Например, за попытку организовать еще один канал через Центральную Америку, или в рамках борьбы за венесуэльскую нефть. Венесуэла обладает запасами, которые, по разведданным геологов, более обширны, чем у Саудовской Аравии. Там другая нефть, но все равно это гигантские запасы», — рассказал Богдан Безпалько.
Кроме того, Китай будет пытаться объединить какие-то страны в рамках своего блока, например. Это уже сейчас медленно происходит в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
Полностью интервью можно прочитать здесь.