По его словам, Трамп сейчас находится в сложном положении, так как раньше он отрицал опасность коронавирусной инфекции, а теперь США лидируют по количеству зараженных и умерших.
«С другой стороны, для Трампа очень выгодно, переместив всю вину на Китай, с которым у него продолжается финансово-экономический конфликт, показать, что он, Трамп, патриот и будет добиваться компенсации от Китая», — объяснил политолог.
Богдан Безпалько добавил, что претензии Трампа к ВОЗ обоснованы, так как эта организация «утратила свои функции, она пропагандирует секспросвет, гомосексуализм среди подростков».
Полностью интервью можно прочитать здесь.