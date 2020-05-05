Дональд Трамп будет пытаться переложить вину на Китай за пандемию коронавируса, чтобы использовать эту ситуацию на предстоящих выборах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Политолог Безпалько о том, что будет с Россией, если она станет союзником Китая или США © РИА Новости, Нина Зотина

«С другой стороны, для Трампа очень выгодно, переместив всю вину на Китай, с которым у него продолжается финансово-экономический конфликт, показать, что он, Трамп, патриот и будет добиваться компенсации от Китая», — объяснил политолог.

Богдан Безпалько добавил, что претензии Трампа к ВОЗ обоснованы, так как эта организация «утратила свои функции, она пропагандирует секспросвет, гомосексуализм среди подростков».

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