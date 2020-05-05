В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий предположил, что Россия сможет развиваться без оглядки на США и Китай, если образует собственный региональный блок с соседними странами, а для этого должна сформулировать предложение, от которого никто не сможет отказаться

Эксперт уверен, что в условиях противостояния США и Китая Россия не пойдёт на полное слияние ни с одной, ни с другой стороной. Политолог Чеботарёв: В Казахстане к Китаю всегда было неоднозначное отношение

«Я большой сторонник формирования собственного регионального блока, большого российского региона, который вместе с соседями для формирования внутреннего рынка сможет собрать хотя бы 300 млн человек или больше», — сказал в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий.

По его словам, это было бы реальным путём развития, который может позволить России развиваться самостоятельно и без оглядки на различного рода потрясения, которые будет связаны с борьбой Пекина и Вашингтона.

«Странам, которые раньше входили в Советский Союз, России нужно сделать такое предложение, от которого будет сложно отказаться. Оно должно быть заманчивым и очень жёстким. Когда, отказываясь, очень сильно теряешь. Это и есть предложение в стиле фильма "Крёстный отец": сделать предложение, от которого никто не сможет отказаться», — уточнил Дробницкий.