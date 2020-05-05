Что касается Крыма, вопрос для Москвы решен окончательно, и пока Россия как государство жива, она не собирается к нему возвращаться, подчеркнул Корнилов.
«Если же мы говорим о том, что осталось от Украины после всех этих майданов, устроенных известно кем в Киеве, то Россия заинтересована в наличии сильной, нормальной, стабильной, целостной Украины если она откажется от антироссийской, русофобской риторики и политики, откажется от агрессивного национализма и вернется к мирному сосуществованию», — констатировал эксперт.
Он подчеркнул, что речь идет даже не о союзнических отношениях, как бывало порой, а хотя бы о нейтралитете.