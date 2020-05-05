Российской Федерации, несомненно, нужна стабильная Украина, однако только в том случае, если Киев перестанет придерживаться нынешней антироссийской позиции, сказал политолог Владимир Корнилов в интервью украинскому телеканалу КРТ

Владимир Корнилов: Все прекрасно понимают, кто стоит за сожжением людей в Одессе 2 мая © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Если же мы говорим о том, что осталось от Украины после всех этих майданов, устроенных известно кем в Киеве, то Россия заинтересована в наличии сильной, нормальной, стабильной, целостной Украины если она откажется от антироссийской, русофобской риторики и политики, откажется от агрессивного национализма и вернется к мирному сосуществованию», — констатировал эксперт.

Он подчеркнул, что речь идет даже не о союзнических отношениях, как бывало порой, а хотя бы о нейтралитете.