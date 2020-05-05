В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий обратил внимание на тот факт, что современные государства стали более самостоятельными и имеют собственные претензии на региональное лидерство, поэтому не согласятся входить в лагерь одной из двух держав - США или Китая

Эксперт подчеркнул, что холодную войну XX века нельзя рассматривать как единое явление, потому что в ней были разные периоды: начало противостояния — это один разговор, в 1970-х годах произошли разрядка и отказ от золотого стандарта; в конце 1980-х, на пике холодной войны, уже закладываются первые кирпичики глобализации — той системы, которая стала основной для существования западных и многих азиатских рынков в 90-е годы.

«Я думаю, что речь идёт не о холодной войне 2.0, в которой участвуют США и Китай. Ввиду того, что США и Китай конфликтуют, а, во-вторых, другие страны тоже заявляют свои права и на лидерство, и на свои региональные программы», — сказал в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий. Новая холодная война. К чему приведёт конфликт США с Китаем © AP, Andy Wong, File

Он напомнил, что и в XX веке существовало Движение неприсоединения, и участвовавшие в нём страны просто хотели по максимуму получить и от СССР, и от США, не имея никаких собственных проекций будущего. Сейчас, по его словам, регионы будут другими, более самостоятельными.

«Я подозреваю, что даже если кто-то будет декларировать аналог железного занавеса со стороны Вашингтона или Пекина, он всё равно по всему миру не упадёт, как это было во времена холодной войны, то есть полной аналогии не будет», — добавил Дробницкий.

По его мнению, наиболее вероятное устройство мировой системы после завершения коронавируса — это «мир регионов», как предлагает американский экономист и геополитик Ян Бреннер. То есть сформируется несколько региональных блоков, причём их очертания вовсе не ограничены географическими границами, но два из них — американский и китайский — будут сильнее.