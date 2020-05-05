В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий объяснил, что если Вашингтон обнулит все долги Пекину, то лишится козырей для дальнейшей борьбы с ним

Эксперт сказал, что американские власти думают над тем, как отозвать свои обязательства перед Китаем, при этом сохранив доллар в качестве резервной валюты и долларовую экономику во всём мире. Враг Америки №1. Решится ли Трамп на войну с Китаем ради президентства © REUTERS, Carlos Barria

«Просто сказать «всем, кому мы должны, мы все прощаем» будет означать конец долларовой экономике, так всё равно рано или поздно случится, но если случится прямо сейчас, то у американцев будет слишком мало козырей в противостоянии с КНР. Поэтому такой вариант тоже просчитывается. Будет ли он осуществляться, не знаю», — заявил в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий.

По его словам, споры, которые сейчас ведутся и в Белом доме и в других политических кругах США, состоят в тактике и временной линии, в конкретной публичной риторике против Китая — «как будем бороться с Пекином?», потому что варианта «давайте не будем бороться с Пекином» уже нет.

Ранее группа сенаторов внесла на рассмотрение Конгресса законопроект о разработке механизма выплаты Китаем компенсаций за распространение коронавируса. Член сенатского комитета по вооружённым силам, представительница Республиканской партии Марша Блэкберн предложила американскому руководству отказаться от выплаты Пекину части долга федерального правительства. Её точку зрения поддерживает председатель юридического комитета Сената республиканец Линдси Грэм.

Президент страны Дональд Трамп изо дня в день грозит наказать Китай, но конкретных вариантов не называет, желая дождаться результатов расследования о том, действительно ли он причастен к распространению эпидемии.