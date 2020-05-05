По словам эксперта, значительная часть представителей Демократической партии одновременно хотят и Китай обвинить, и сделать так, чтоб президент-республиканец Дональд Трамп был виноват, но склоняются к тому, что Пекин в чём-то придётся обвинять.
«В мире падает экономика, соответственно, подниматься придётся с более низких значений внутреннего валового продукта, безработицы и прочих показателей, возможно, возникнет кризис ликвидности и другие проблемы, и одновременно с этим нужно будет проводить западную реиндустриализацию, осваивать новые технологии, бороться на целом ряде геополитических театров и технологических направлений. И, конечно, когда весь мир ещё болеет, Китай продолжает развиваться, усиливаясь, как страна, которая первой выздоровела от пандемии и может заниматься экономическими вопросами. Многие западные страны позволить себе этого не могут, особенно США», — заявил американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру.
Он подчеркнул, что жёсткое противостояние с Китаем всё равно намечалось, просто эпидемия коронавируса ускорила эти процессы — они могли длиться несколько месяцев, но в новых геополитических реалиях пролетели за пару недель.