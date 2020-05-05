В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий заявил, что экономического развития Китая, пока весь остальной мир ещё не оправился от последствий пандемии коронавируса, не могут позволить себе многие западные страны, прежде всего США

По словам эксперта, значительная часть представителей Демократической партии одновременно хотят и Китай обвинить, и сделать так, чтоб президент-республиканец Дональд Трамп был виноват, но склоняются к тому, что Пекин в чём-то придётся обвинять. «Глобалистский» Байден или «антикитайский» Трамп: Межуев о политике США в отношении КНР © РИА Новости, Владимир Трефилов

«В мире падает экономика, соответственно, подниматься придётся с более низких значений внутреннего валового продукта, безработицы и прочих показателей, возможно, возникнет кризис ликвидности и другие проблемы, и одновременно с этим нужно будет проводить западную реиндустриализацию, осваивать новые технологии, бороться на целом ряде геополитических театров и технологических направлений. И, конечно, когда весь мир ещё болеет, Китай продолжает развиваться, усиливаясь, как страна, которая первой выздоровела от пандемии и может заниматься экономическими вопросами. Многие западные страны позволить себе этого не могут, особенно США», — заявил американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру.

Он подчеркнул, что жёсткое противостояние с Китаем всё равно намечалось, просто эпидемия коронавируса ускорила эти процессы — они могли длиться несколько месяцев, но в новых геополитических реалиях пролетели за пару недель.