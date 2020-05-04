Очевидцы насчитали стаю из 15 птиц. Биологи отмечают, что розовые фламинго обычно зимуют в Африке. Их появление на Украине можно объяснить тем, что климат в стране становится все теплее.
«Традиционный ареал обитания этих птиц находится намного южнее, ближайшие гнездовья — в районе турецкого Измира. Встречаются они и возле Бургаса. Зимуют фламинго обычно в Африке. То, что они появляются здесь все чаще, гнездятся, а некоторые задерживаются на зиму, — это, по всей видимости, вызвано общим потеплением. Мы переходим в субтропики», — объяснил одесский биолог, доктор наук Иван Русев.
Отмечается, что розовых фламинго на Украине впервые заметили в 2011 году на Будакском лимане в Одесской области. Летом 2017 года стая экзотических птиц гнездилась на Сиваше в Херсонской области.