Кабинет министров Украины разрешил работу стоматологов с 11 мая. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в понедельник, 4 мая, сообщает издание «Украинские новости»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Разрешение работать при определенных условиях получат учреждения бытового обслуживания населения по определенным критериям. Музеи, библиотеки, тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах. Стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы, сервисы бытовой техники. Все это будет принято. Постановление будет опубликовано, и бизнес сможет видеть четко, в каких сферах мы планируем смягчения карантинных мероприятий с 11 мая», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Отмечается, что постановление об ограничениях, принятых в связи с распространением коронавируса, будут обнародованы после доработки в течение двух дней с учетом предложений, высказанных на заседании.

По данным Минздрава, на Украине зарегистрирован 12 331 случай заражения COVID-1. От осложнений скончались 303 человека, 1619 выздоровели.