Вооруженные силы Венесуэлы задействуют более 25 тысяч человек в новой фазе учений, объявленной после неудачного вторжения, заявил командующий стратегическими операциями ВС Ремихио Себальос, пишет РИА Новости 4 мая

«С востока на запад более 25 тысяч человек из военно-морских, воздушных и наземных сил, согласно внутренним указам, будут распределены по территории страны, по пляжам, чтобы гарантировать свободу каждого сантиметра нашей земли от наемников и угроз покушения на жизнь венесуэльцев», — сказал он.

Почему Украина - не Венесуэла © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее сообщалось, что морское вторжение колумбийских боевиков на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра на севере страны было остановлено.

В результате отражения атаки погибли восемь нападавших, еще двое были задержаны.

Один из задержанных — агент управления по борьбе с наркотиками США, рассказал председатель Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо.