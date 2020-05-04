«С востока на запад более 25 тысяч человек из военно-морских, воздушных и наземных сил, согласно внутренним указам, будут распределены по территории страны, по пляжам, чтобы гарантировать свободу каждого сантиметра нашей земли от наемников и угроз покушения на жизнь венесуэльцев», — сказал он.
Себальос, чье выступление транслировалось в Twitter Минобороны, добавил, что распределение сил начнется уже 4 мая.
Ранее сообщалось, что морское вторжение колумбийских боевиков на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра на севере страны было остановлено.
В результате отражения атаки погибли восемь нападавших, еще двое были задержаны.
Один из задержанных — агент управления по борьбе с наркотиками США, рассказал председатель Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо.