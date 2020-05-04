На птицефабрике в Полтавской области 600 тысяч кур задохнулись из-за остановки работы вентиляции. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщила пресс-служба управления по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА

Под Киевом второй раз за два месяца горит одна и та же птицеферма © Brenna Cade / flickr произошел в селе Потоки Кременчугского района. По предварительным данным, из-за неисправности трансформаторной подстанции отключилось энергоснабжение Кременчугской птицефабрики.

«Из-за остановки работы вентиляционной системы погибло 600 000 кур. Работниками Госпотребслужбы отобраны образцы проб погибшей птицы для определения причин их гибели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по поводу массовой гибели птиц и определения механизма ее дальнейшей утилизации 4 мая состоится заседание противоэпизоотической комиссии Кременчугской РГА.