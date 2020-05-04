Инцидент произошел в селе Потоки Кременчугского района. По предварительным данным, из-за неисправности трансформаторной подстанции отключилось энергоснабжение Кременчугской птицефабрики.
«Из-за остановки работы вентиляционной системы погибло 600 000 кур. Работниками Госпотребслужбы отобраны образцы проб погибшей птицы для определения причин их гибели», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по поводу массовой гибели птиц и определения механизма ее дальнейшей утилизации 4 мая состоится заседание противоэпизоотической комиссии Кременчугской РГА.