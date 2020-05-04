Ферленги напомнил, что свыше 90% итальянских компаний — это малый и средний бизнес, который чувствителен к падению спроса, растущая безработица усугубляет ситуацию, а в условиях кризиса не стоит рассчитывать на инвестиции.
«Из-за потери технологических компетенций мы вернёмся практически на 20 лет назад», — приводит слова Ферленги агентство.
По словам предпринимателя, падение ВВП Италии в 2020 году составит около 8%.
В 2021 году продолжится сокращение спроса, внутренние и внешние инвестиции могут снизиться на 12% к плану, а падение экспорта в следующем году ожидается на 14,4%, — добавил Ферленги.
Он также напомнил, что экспорт составляет порядка 30% ВВП Италии, или 500 млрд евро ежегодно.
По его подсчетам, для спасения ситуации нужно порядка 600-700 млрд евро, которые должны дать сильные страны ЕС, такие как Франция и Германия, ради спасения Европы «с политической точки зрения».