Ранее стало известно, что исполком горсовета Черкасс принял решение с 1 мая возобновить работу ряда магазинов, мастерских, рынков и летних площадок ресторанов. Такое решение осудили в Минздраве, а в полиции завели уголовное дело по статье «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений».
Бондаренко, при этом, абсолютно уверен в обоснованности ослабления карантина.
«Я готов встретиться публично, при всех телеканалах, жителях, и выразить свою позицию», — заявил мэр.
Он также отметил, что у него самого очень много вопросов к президенту.