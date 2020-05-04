Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, которого вызвали на допрос в связи со снятием карантина в городе, заявил, что готов к публичной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает издание «Украинские новости»

Черкассы против Центра и «Эпицентра» © Facebook, Анатолій Бондаренко известно, что исполком горсовета Черкасс принял решение с 1 мая возобновить работу ряда магазинов, мастерских, рынков и летних площадок ресторанов. Такое решение осудили в Минздраве, а в полиции завели уголовное дело по статье «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений».

Бондаренко, при этом, абсолютно уверен в обоснованности ослабления карантина.

«Я готов встретиться публично, при всех телеканалах, жителях, и выразить свою позицию», — заявил мэр.

Он также отметил, что у него самого очень много вопросов к президенту.