«Все признали, что без кредита МВФ на Украине наступает гаплык», — добавил Корнилов.

«Это была не случайность»: Корнилов о сожжении антимайдановцев в Одессе 2 мая
«Это была не случайность»: Корнилов о сожжении антимайдановцев в Одессе 2 мая
© РИА Новости, Владимир Трефилов
При этом он напомнил, что падение экономики началось еще в январе, до того, как эпидемия стала влиять на экономику, и эти тенденции привели Украину к печальным экономическим результатам.    

И сейчас украинские экономисты и политики с всевозможных высоких трибун заявляют, что без кредита МВФ ничего не будет, и ради этого готовы и землю сдать, и принимать антиконституционные законы, в частности по «Приватбанку», отметил Корнилов.

Он подчеркнул, что такие действия не вписываются в логику независимой страны. 