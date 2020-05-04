«Все признали, что без кредита МВФ на Украине наступает гаплык», — добавил Корнилов.
При этом он напомнил, что падение экономики началось еще в январе, до того, как эпидемия стала влиять на экономику, и эти тенденции привели Украину к печальным экономическим результатам.
И сейчас украинские экономисты и политики с всевозможных высоких трибун заявляют, что без кредита МВФ ничего не будет, и ради этого готовы и землю сдать, и принимать антиконституционные законы, в частности по «Приватбанку», отметил Корнилов.
Он подчеркнул, что такие действия не вписываются в логику независимой страны.