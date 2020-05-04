Украинские власти еще долгое время смогут списывать падение экономики на карантин и пандемию, клянчить новые и новые кредиты в МВФ, предположил политолог Владимир Корнилов в интервью украинскому телеканалу КРТ

«Все признали, что без кредита МВФ на Украине наступает гаплык», — добавил Корнилов.

«Это была не случайность»: Корнилов о сожжении антимайдановцев в Одессе 2 мая © РИА Новости, Владимир Трефилов

И сейчас украинские экономисты и политики с всевозможных высоких трибун заявляют, что без кредита МВФ ничего не будет, и ради этого готовы и землю сдать, и принимать антиконституционные законы, в частности по «Приватбанку», отметил Корнилов.

Он подчеркнул, что такие действия не вписываются в логику независимой страны.