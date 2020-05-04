Мэр напомнил, что уже обнародовал план по постепенному выходу из карантина и надеется, что начнется он с 12 мая.
«Ради безопасности людей и ради восстановления справедливости должен быть четкий план и равные условия соблюдения и ослабления ограничений. И сегодня на заседании правительства я донесу свою позицию», — сказал Кличко.
По его мнению, власть сегодня должна принимать взвешенные и справедливые решения ради безопасности людей и сохранения экономики.
«Не угрожать. Не применять силу или уголовные дела. Не прибегать к популизму. А думать, прежде всего, об ответственности, которую возложили люди на власть», — отметил Кличко.
Ранее стало известно, что 4 мая Кабинет министров Украины планирует объявить о начале выхода из карантина.