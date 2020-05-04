Национальный банк Украины пересмотрел прогноз по уменьшению количества переводов от трудовых мигрантов в 2020 году в сторону уменьшения на 2,5 млрд долларов – до 10 млрд долларов. Об этом на днях сообщила пресс-служба НБУ со ссылкой на ежеквартальный инфляционный прогноз

Украина замерла в ожидании обвала. Что произойдет с экономикой во время и после карантина © kmu.gov.ua вернулись около 10% трудовых мигрантов, еще 10% планировали выезд за границу, но остались в стране. Также отмечается, что доходы работников, которые остались за рубежом, снизятся в связи со сложным положением в экономиках других стран.

«Учитывая это, Национальный банк пересмотрел прогноз объема переводов трудовых мигрантов в Украину с 12,5 до 10 млрд долл. США. Этот прогноз основывается на предположении об отмене большинства карантинных мероприятий до конца второго квартала 2020 года», — говорится в сообщении.

При этом в НБУ отмечают, что потери от сокращения переводов заробитчан может компенсировать уменьшение расходов украинцев на заграничные путешествия.