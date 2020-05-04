Экс-нардеп, активист Евромайдана Владимир Парасюк раскритиковал историю с похищением одного из лидеров Автомайдана Дмитрия Булатова, назвав ее «смешной». Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает издание «Гордон» 3 мая

Активист Автомайдана Дмитрий Булатов пропал во время массовых протестов на Украине в 2014 году. Его нашли спустя неделю после исчезновения в одном из сел Киевской области. По словам Булатова, его пытали, избивали, отрезали часть уха и даже распинали.

«Я ему говорю: "Ты под линейку его резал?" Шучу, но оно немного смешно выглядело. Я не разбираюсь. Возможно, его пытали как-то достаточно аккуратно», — сказал Парасюк.

Человек с Майдана © facebook.com

«Я не спорю, что на Майдане среди простых людей были разные организации, которые старались дискредитировать его. Я не сомневаюсь, что среди людей были и сотрудники СБУ, которые курировались точно не из Украины», — добавил Парасюк.

Булатов в декабре 2014 года занял пост министра спорта, в 2015-2016 годах участвовал в боевых действиях на Донбассе, а в 2018 году работал в Госрезерве.