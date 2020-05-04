«Сообщаем, что с 4 мая консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз. В начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок», — говорится в сообщении.
Граждане, которые имеют подтверждающие документы о выполнении сельскохозяйственных или садовнических работ, а также международных перевозок, могут зарегистрироваться в электронной системе e-konsultant.
При приеме документов на визу будут соблюдаться определенные правила, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Так, посетители будут приниматься только по предварительной записи и только в обозначенное время; ожидая под зданием консульства, посетителям будет необходимо соблюдать дистанцию 1,5 м; вход в консульство возможен только в маске и перчатках.