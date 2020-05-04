С 4 мая консульства Польши на Украине, приостановившие работу из-за пандемии коронавируса, снова начали выдавать визы, но только тем украинцам, которые отправляются на сельхозработы или занимаются международными перевозками. Об этом ранее сообщил официальный сайт Республики Польша

«Сообщаем, что с 4 мая консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз. В начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок», — говорится в сообщении.

Из карантина — на фабрики и поля. У заробитчан нет другого выхода, кроме как уезжать из Украины © РИА Новости, Денис Абрамов | Перейти в фотобанк

При приеме документов на визу будут соблюдаться определенные правила, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Так, посетители будут приниматься только по предварительной записи и только в обозначенное время; ожидая под зданием консульства, посетителям будет необходимо соблюдать дистанцию 1,5 м; вход в консульство возможен только в маске и перчатках.