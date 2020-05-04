Это угроза безопасности для ФРГ, заявил лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в немецком парламенте Рольф Мютцених в интервью изданию Tagesspiegel

«Ядерное оружие Штатов в Германии никак не повышает нашу безопасность, ситуация как раз противоположная», — сказал лидер СДПГ.

На его позицию повлияло недавнее заявление американских властей относительно того, что они оставляют себе право использовать ядерное оружие не только для сдерживания, но и для ведения войны.

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Очевидно, что Германия с американским ядерным оружием становится потенциальной мишенью для нанесения упреждающего удара в случае возможного военного конфликта.

Рольф Мютцених призывает более никогда не допускать американское ядерное оружие в страну.