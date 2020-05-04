«Ядерное оружие Штатов в Германии никак не повышает нашу безопасность, ситуация как раз противоположная», — сказал лидер СДПГ.
На его позицию повлияло недавнее заявление американских властей относительно того, что они оставляют себе право использовать ядерное оружие не только для сдерживания, но и для ведения войны.
Такая ядерная доктрина резко повышает риск возникновения войны с применением ядерных вооружений, констатировал политик.
Очевидно, что Германия с американским ядерным оружием становится потенциальной мишенью для нанесения упреждающего удара в случае возможного военного конфликта.
Рольф Мютцених призывает более никогда не допускать американское ядерное оружие в страну.