Старший научный сотрудник отдела образовательных программ Музея Москвы Денис Ромодин в ходе виртуальной экскурсии объяснил необычные названия улиц российской столицы. Большинство из улиц с такими названиями расположены в центре города

Топонимы в центре Москвы сформировались к XVII веку и в основном были связаны с географическими объектами, например, реками или с ремесленными слободами — Гончарной, Серебрянической, Кадашевской, Хамовной, Поварской. Часто улицы называли и в честь земле- или домовладельцев: Зубовская площадь, Милютинский переулок. Кроме того, есть названия связанные с церковными или казенными объектами. Власти Киева переименовали парк, в котором ранее снесли памятник Островскому © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Есть улицы со странными названиями, которые произошли от протекающих через местность рек или ручьев. Так, название улицы Жужа происходит от одноименной небольшой речки. Само же название реки, вероятно, происходит от слов «лужа» или «жижа». Улицы Ленивка и Волхонка в районе Хамовники получили названия от притоков Москвы-реки. Улицу Пруд-Ключики в Лефортово назвали в честь водоема в верховьях реки Нищенки.

Детальнее о том, какие улицы в честь чего получили название можно узнать на сайте мэра Москвы.