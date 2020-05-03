По его словам, большинство стран имеют свои особенности развития заболевания, вызванного COVID-19.
«У нас, наверное, уникальная история в том, что Москва как въездной хаб успела предпринять те действия, которые не дали [возможности] вот этому молниеносному распространению вируса по всей стране», — сказал Проценко.
Он указал на то, что среди важных мер, введенных в столице, были изоляция, контроль на въезде, провизорные госпитали, а также тщательное наблюдение. Врач предположил, что именно благодаря этому Россия получила две-три недели для «перестроения» под условия пандемии.
По последним данным, в России зафиксировано почти 134,7 тысяч случаев заражения коронавирусом, из которых 1 280 стали летальными. В то же время более 16,6 тысяч человек выздоровели.