Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру пари по поводу Крыма, сообщает «Укринформ»

Ранее в интервью изданию Tagesspiegel Шрёдер предложить снять санкции с России из-за их неэффективности, а также из-за непростой экономической ситуации из-за пандемии COVID-19. «Крым. Отечество. Навсегда». УкрСМИ: зрада! В Эстонии Крым оказался российским © Скриншот из видео Украина.ру

«Что касается бесстыдного тезисы господина Шрёдера о том, что «ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым», то хотелось бы объявить этому 76-летнему экс-политику и топ-лобисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе», — заявил Мельник.

По его словам, призыв Шрёдера снять санкции свидетельствует об их эффективности.

«Чем громче господин Шрёдер на каждом углу кричит о том, что введенные против России санкции являются якобы бессмысленными, тем более очевидным становится для немецкой общественности тот неоспоримый факт, что санкции ЕС и США прекрасно работают», — подчеркнул Мельник.

Ранее Мельник устроил демарш по поводу приглашения бургомистра Берлина Михаэля Мюллера, который пригласил украинца вместе с послами России и Белоруссии возложить венки в честь окончания Второй мировой войны в районе Берлин-Темпельхоф. Украинец отказался участвовать в церемонии с российским и белорусским коллегами.