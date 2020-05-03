Президент США Дональд Трамп 3 мая в Twitter анонсировал повторный показ фильма Майкла Капуто «Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства» на телеканале One America News

«Мистификация с импичментом будет разоблачена. Сумасшедшая Нэнси (Нэнси Пэлоси — спикер Палаты представителей Конгресса США — Ред.) ничего не делает, вот почему ее в первый раз вышвырнули как спикера. Кроме того, она должна немедленно вернуться в Вашингтон!» — написал Трамп в Τwitter.

The Impeachment Hoax will be exposed. Crazy Nancy gets Nothing Done, that’s why she got thrown out as Speaker the first time. Also, she should come back to Washington now! https://t.co/stKjtzPJNZ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2020

​Автор фильма — бывший советник Трампа, политический эксперт Майкл Капуто. Его недавно назначили главным спикером министерства здравоохранения и социальных служб США на период пандемии коронавируса.

Впервые фильм показали американском телеканале One America News в феврале этого года. При этом больше половины фильма уделено Украины. Речь идет в том числе и о расстрелах на Майдане, а также о свержении Виктора Януковича, а также о делах бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына на Украине и связанном с этим политическом давлении на украинскую власть.

В фильме среди прочих снялись бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, экс-нардеп Сергей Пашинский, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин, один из бывших сотрудников «Беркута» Сергей Тамтура, его адвокат Александр Горошинский и другие. Среди снявшихся также человек, признавшийся в том, что открыл огонь по протестующими и милиции утром 20 февраля 2014 года. Адвокат Януковича рассказал, как Порошенко и Луценко блокируют расследование дел Майдана © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

«Приказ был стрелять по Беркуту и по людям, провоцировать хаос. Это началось 20 числа около 8 утра… Нас было двое. Сначала я открыл окно, и мой друг выстрелил. Потом мы поменяли позицию, и я взял винтовку. И так мы выстрелили все 5 патронов», — заявил этот человек.

Он отказался показывать свое лицо, заявив, что скрывается от тех, кто отдавал приказ стрелять.

Это самая большая страна в Европе. Сто человек было убито за 20 минут и никто не хочет это расследовать, — прокомментировал эти события сам Капуто.

При этом Капуто сравнил в фильме попытки отстранить Трампа от власти в результате импичмента с произошедшим на Украине. Он указал на причастность к этому Джорджа Сороса и Байдена, а также других членов Демократической партии в США, которые, по мнению Капуто, могли спровоцировать кризис на Украине в своих корыстных целях.