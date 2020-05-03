«Мистификация с импичментом будет разоблачена. Сумасшедшая Нэнси (Нэнси Пэлоси — спикер Палаты представителей Конгресса США — Ред.) ничего не делает, вот почему ее в первый раз вышвырнули как спикера. Кроме того, она должна немедленно вернуться в Вашингтон!» — написал Трамп в Τwitter.

​Автор фильма — бывший советник Трампа, политический эксперт Майкл Капуто. Его недавно назначили главным спикером министерства здравоохранения и социальных служб США на период пандемии коронавируса.

Впервые фильм показали американском телеканале One America News в феврале этого года. При этом больше половины фильма уделено Украины. Речь идет в том числе и о расстрелах на Майдане, а также о свержении Виктора Януковича, а также о делах бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына на Украине и связанном с этим политическом давлении на украинскую власть.

В фильме среди прочих снялись бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, экс-нардеп Сергей Пашинский, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин, один из бывших сотрудников «Беркута» Сергей Тамтура, его адвокат Александр Горошинский и другие. Среди снявшихся также человек, признавшийся в том, что открыл огонь по протестующими и милиции утром 20 февраля 2014 года.

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© РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

«Приказ был стрелять по Беркуту и по людям, провоцировать хаос. Это началось 20 числа около 8 утра… Нас было двое. Сначала я открыл окно, и мой друг выстрелил. Потом мы поменяли позицию, и я взял винтовку. И так мы выстрелили все 5 патронов», — заявил этот человек.

Он отказался показывать свое лицо, заявив, что скрывается от тех, кто отдавал приказ стрелять.

Это самая большая страна в Европе. Сто человек было убито за 20 минут и никто не хочет это расследовать, — прокомментировал эти события сам Капуто.

При этом Капуто сравнил в фильме попытки отстранить Трампа от власти в результате импичмента с произошедшим на Украине. Он указал на причастность к этому Джорджа Сороса и Байдена, а также других членов Демократической партии в США, которые, по мнению Капуто, могли спровоцировать кризис на Украине в своих корыстных целях.

 