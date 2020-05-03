Мэр Львова Андрей Садовый решил поддержать своего черкасского коллегу Анатолия Бондаренко, разрешившего предпринимателям работать, несмотря на общенациональный карантин. Своей позицией львовский градоначальник поделился на своей странице в Facebook 2 мая

Окажем сопротивление. Мэр Черкасс пригрозил Зеленскому © Facebook, Анатолій Бондаренко

«Правительство должно делегировать городам больше самостоятельности в принятии решений относительно карантина. Такое предложение Львов отправил в Кабмин еще в среду (29 апреля — ред.). Надо прекратить любые преследования мэра Черкасс. Он выразил мнение общества. Нам нужно единство и здравый смысл», — написал Садовый.

Ранее Бондаренко также решил поддержать мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. По его мнению, на Украине «хотят уничтожить местное самоуправление».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призвал местные власти не путать слова «децентрализация» и «автономия».