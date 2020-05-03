Ранее власти Черкасс решили с 1 мая позволить работать предпринимателям, несмотря на общенациональный карантин. Полиция возбудила по этому поводу дело и уже вызывала Бондаренко на допрос как свидетеля.
«Правительство должно делегировать городам больше самостоятельности в принятии решений относительно карантина. Такое предложение Львов отправил в Кабмин еще в среду (29 апреля — ред.). Надо прекратить любые преследования мэра Черкасс. Он выразил мнение общества. Нам нужно единство и здравый смысл», — написал Садовый.
Ранее Бондаренко также решил поддержать мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. По его мнению, на Украине «хотят уничтожить местное самоуправление».
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призвал местные власти не путать слова «децентрализация» и «автономия».