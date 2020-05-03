Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, однако позже он был продлен до 11 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены.
«Я <…> предприниматель третьей группы, занимаюсь строительным бизнесом и требую, чтобы власть как можно скорее отменила ограничения в части ведения предпринимательской деятельности при условии соблюдения карантинных ограничений. Я требую мораторий на проверки микробизнеса до проведения реформы наших контролирующих органов, которые могут прийти с репрессиями до каждого из нас», — заявил один из участников акции протеста.
Среди нескольких десятков протестующих оказались и предприниматели из Черкасс, мэр которого, вопреки указаниям из центра, разрешил бизнесу работать с 1 мая.
«Конечно, мы поддерживаем нашего мэра, потому что он поддержал предпринимателей и выступил за то, чтобы карантин был честным. Это какой-то геноцид, а не карантин. Нам никто не дал никаких компенсаций. Если мы ориентируемся на европейские страны, то посмотрите, какие они получают компенсации от своих властей», — сказала одна из участниц акции.
Стоит отметить, что предприниматели вышли на Майдан в масках и старались соблюдать дистанцию, что предусмотрено карантинными мерами. Они принесли с собой плакаты с такими лозунгами, как: «Отмените убийственную фискализацию», «Малый бизнес на карантине», «Имею право на труд», «Защитим вместе упрощенную систему налогообложения» и др.
Ранее утром министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что при отсутствии новых вспышек COVID-19 с 11 мая в стране должно начаться послабление карантинного режима.