В селе Яковлевке Лозовского района Харьковской области учитель биологии Ольга Халепа решила разнообразить дистанционное обучение своих учеников, записывая им видеоуроки на природе и биологический рэп. Об этом на днях сообщила «Комсомольская правда в Украине»

Усик невольно стал частью нового скандала с украинской онлайн-школой © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

«Когда началось дистанционное обучение, я просто начала снимать видеоуроки на природе, так как я учитель биологии, а потом идея сделать рэп пришла сама собой. В программе есть такие обобщающие темы, где очень много чего нужно просто проговаривать, перечислять, где много названий растений или животных, и если давать такие темы обычным уроком, то детям становится скучно, а рэпом — компактно, быстро и все понятно», — рассказала Халепа.

По ее словам, написание текста, съемка и монтаж одного ролика занимает около 7-8 часов. Упрощает работу то, что с написанием текстом учительница сталкивается не впервые: ранее она уже издала несколько сборников поэзии, а также пишет рассказы.

Стоит отметить, что видеоуроки в рэп-формате смотрят не только школьники — композиции о значении покрытосеменных растений для человека, о водных угодьях, грунтах набрали множество просмотров в Facebook и на Youtube.

При этом Халепа не рекомендует своим ученикам смотреть уроки по телевизору во Всеукраинской школе онлайн. По ее мнению, дети привыкают в манере преподавания одного учителя, и понимать другого просто не будут.