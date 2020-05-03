С целью недопущения распространения нового коронавируса на Украине 12 марта был введен карантин. До 11 мая приостановлены занятия во всех учебных и дошкольных заведениях.
«Когда началось дистанционное обучение, я просто начала снимать видеоуроки на природе, так как я учитель биологии, а потом идея сделать рэп пришла сама собой. В программе есть такие обобщающие темы, где очень много чего нужно просто проговаривать, перечислять, где много названий растений или животных, и если давать такие темы обычным уроком, то детям становится скучно, а рэпом — компактно, быстро и все понятно», — рассказала Халепа.
По ее словам, написание текста, съемка и монтаж одного ролика занимает около 7-8 часов. Упрощает работу то, что с написанием текстом учительница сталкивается не впервые: ранее она уже издала несколько сборников поэзии, а также пишет рассказы.
Стоит отметить, что видеоуроки в рэп-формате смотрят не только школьники — композиции о значении покрытосеменных растений для человека, о водных угодьях, грунтах набрали множество просмотров в Facebook и на Youtube.
При этом Халепа не рекомендует своим ученикам смотреть уроки по телевизору во Всеукраинской школе онлайн. По ее мнению, дети привыкают в манере преподавания одного учителя, и понимать другого просто не будут.