Бывший владелец национализированного «Приватбанка», бизнесмен Игорь Коломойский после принятия закона о банках планирует обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и сотрудничать в этом вопросе с экс-главой Администрации президента времен Виктора Януковича, юристом Андреем Портновым. Он сказал об этом «Громадському» 2 мая

Не только Коломойский: Бортник назвал три группы конфликта, выступающие против закона о банках © стрингер

По словам Коломойского, принятие этого закона на некоторое время отдалит его борьбу в суде за «Приватбанк», однако откроет дверь в ЕСПЧ.

«Когда примут закон, тогда уже буду обращаться… Меня ограбили, этот закон закрывает мне возможности на определенное время судиться в Украине, то есть возможности на восстановление справедливости исчерпаны, и я могу обращаться в Европейский суд. Портнов, кстати, по этому поводу сделал комментарий как-то. Наверное, я к нему обращусь, чтобы он нас обслуживал», — сказал олигарх.

Он выразил уверенность, что получит решение ЕСПЧ о том, что национализация «Приватбанка» была незаконной и надо все вернуть. По его мнению, «рано или поздно» Украине будет легче от этого, так как сейчас выходит, что новая власть «стала сообщником прошлой в этом вопросе».

Ко второму чтению в банковский законопроект подали рекордное количество правок — более 16,5 тысяч. Профильный комитет Рады начал рассматривать правки 21 апреля. Через несколько дней стало известно, что комитет рекомендовал парламенту принять закон о банках.