В конце марта Верховная Рада приняла в первом чтении т.н. «антиколомойский» закон о запрещении возврата национализированных банков прежним владельцам.
По словам Коломойского, принятие этого закона на некоторое время отдалит его борьбу в суде за «Приватбанк», однако откроет дверь в ЕСПЧ.
«Когда примут закон, тогда уже буду обращаться… Меня ограбили, этот закон закрывает мне возможности на определенное время судиться в Украине, то есть возможности на восстановление справедливости исчерпаны, и я могу обращаться в Европейский суд. Портнов, кстати, по этому поводу сделал комментарий как-то. Наверное, я к нему обращусь, чтобы он нас обслуживал», — сказал олигарх.
Он выразил уверенность, что получит решение ЕСПЧ о том, что национализация «Приватбанка» была незаконной и надо все вернуть. По его мнению, «рано или поздно» Украине будет легче от этого, так как сейчас выходит, что новая власть «стала сообщником прошлой в этом вопросе».
Ко второму чтению в банковский законопроект подали рекордное количество правок — более 16,5 тысяч. Профильный комитет Рады начал рассматривать правки 21 апреля. Через несколько дней стало известно, что комитет рекомендовал парламенту принять закон о банках.