Руководство МИД Украины должно быть отправлено в отставку из-за «манипулятивного» заявления о роли РФ в расследовании трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, которое идет вразрез с официально выраженной позицией президента. Об 3 мая заявил председатель политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук, чьи слова приведены на сайте партии

Зеленский пообещал обеспечить эффективное и беспристрастное расследование трагедии 2 мая © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский по случаю шестой годовщины трагедии в одесском Доме профсоюзов назвал ее одним из «болезненных вопросов» украинской истории, который требует честного ответа на вопрос о том, кто виноват в произошедшем. При этом в его заявлении не прозвучало ни одного обвинения в адрес РФ, в то время как последовавшее заявление МИД было переполнено ими и не пересекалось с позицией главы государства.

На это обратил внимание Медведчук. По его словам, в то время как Зеленский призывал украинцев к миру и согласию, МИД выразил соболезнование по поводу «лицемерия российской пропаганды, которая продолжает использовать эту трагедию для разжигания вражды и ненависти».

«За провокационное заявление, искажающее правду о причинах одесской трагедии, руководство МИД Украины должно быть отправлено в отставку», — заявил Медведчук.

Он добавил, что подобное заявление идет вразрез с позицией не только президента Украины, но и главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильды Богнер, которая призвала украинскую власть обеспечить привлечение к ответственности виновных в насилии 2 мая.

Акция, проводившаяся 2 мая 2014 года на Куликовом поле в Одессе активистами Антимайдана, обернулась трагедией после того, как против них выступили радикалы «Правого сектора»* и футбольные фанаты. По официальным данным, в пожаре в Доме профсоюзов погибли 48 человек, всего пострадавших — около 250.



* Организация запрещена в РФ