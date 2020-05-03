Президент США Дональд Трамп обрадовался появлению северокорейского лидера Ким Чен Ына в поле зрения общественности. Об этом американский лидер заявил в своем микроблоге в Twitter 2 мая

В субботу, 2 мая, северокорейские СМИ опубликовали фотографии и репортаж о том, как Ким Чен Ын посетил фабрику фосфатных удобрений в Сунчоне. Это было его первое появление на людях с 11 апреля.

«Я, например, рад видеть, что он вернулся, и хорошо!», — заявил глава Белого дома США.

I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2020

Живее всех живых: Ким Чен Ын впервые за 20 дней показался на публике © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Общественное беспокойство по поводу его здоровья возникло после того, как он не явился на празднование дня рождения его деда, основателя КНДР Ким Ир Сена 15 апреля. Эта дата считается очень важной для Северной Кореи, и Ким Чен Ын всегда принимал участие в связанных с ней мероприятиях.