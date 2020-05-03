В субботу, 2 мая, северокорейские СМИ опубликовали фотографии и репортаж о том, как Ким Чен Ын посетил фабрику фосфатных удобрений в Сунчоне. Это было его первое появление на людях с 11 апреля.
«Я, например, рад видеть, что он вернулся, и хорошо!», — заявил глава Белого дома США.
I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2020
Последние три недели СМИ и политики Южной Кореи, США и Японии интересовались состоянием здоровья Ким Чен Ына. Ходили слухи, что он болен.
Общественное беспокойство по поводу его здоровья возникло после того, как он не явился на празднование дня рождения его деда, основателя КНДР Ким Ир Сена 15 апреля. Эта дата считается очень важной для Северной Кореи, и Ким Чен Ын всегда принимал участие в связанных с ней мероприятиях.