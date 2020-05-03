Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о послаблении карантина, количестве произведенных ПЦР-тестов и главных регионах по количеству заражений. Об этом он сообщил в ходе брифинга 3 мая, говорится на странице ведомства в Facebook

Главный санитарный врач рассказал, сколько украинцев умрет после резкого снятия карантина © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Кроме того, по словам Степанова, за прошедшую неделю Украина увеличила количество ПЦР-тестов с 700 до 7 тысяч в сутки. Предполагается, что в ближайшее время этот показатель должен вырасти до 10 тысяч.

При этом действующие меры предосторожности, по данным главы Минздрава, помогли Украине избежать худшего сценария развития распространения коронавируса. Поэтому ослабление карантина должно начаться уже с 11 мая.

Так, планируется разрешить прогулки в парках, работу небольших магазинов, салонов красоты и парикмахерских. Возможно это будет при условии, что владельцы и сотрудники указанных заведений будут придерживаться санитарно-эпидемиологических требований.

Степанов также заявил, что в ближайшее время будет восстановлена инфекционная и противоэпидемиологическая службы, которые на Украине были фактически уничтожены.