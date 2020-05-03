Так, за сутки заразились 502 украинца, а общее число больных увеличилось до 11 913 человек. Больше всего зараженных обнаружено в Одесской (80), Черновицкой (73) и Тернопольской областях (45).
Кроме того, по словам Степанова, за прошедшую неделю Украина увеличила количество ПЦР-тестов с 700 до 7 тысяч в сутки. Предполагается, что в ближайшее время этот показатель должен вырасти до 10 тысяч.
При этом действующие меры предосторожности, по данным главы Минздрава, помогли Украине избежать худшего сценария развития распространения коронавируса. Поэтому ослабление карантина должно начаться уже с 11 мая.
Так, планируется разрешить прогулки в парках, работу небольших магазинов, салонов красоты и парикмахерских. Возможно это будет при условии, что владельцы и сотрудники указанных заведений будут придерживаться санитарно-эпидемиологических требований.
Степанов также заявил, что в ближайшее время будет восстановлена инфекционная и противоэпидемиологическая службы, которые на Украине были фактически уничтожены.