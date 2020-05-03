Украинские правоохранители расследуют в Харькове нападение на журналиста, освещавшего нарушение карантина. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в области

Журналист решил снять на камеру нарушение карантина в Харькове, но был избит и ограблен Сергей Томиленко сообщил, что журналиста Никиту Кныша избили в Харькове после того, как он вызвал полицию к месту массового скопления людей, нарушавших карантин около станции метро Научная.

«На проспекте Науки на 28-летнего мужчину напали неизвестные и отобрали рюкзак, в котором находились ноутбук, телефон и оружие. Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей, изъяли записи с камер видеонаблюдения. При обследовании прилегающей территории работники полиции обнаружили рюкзак с вещами потерпевшего. Пострадавший с ушибами тела и лица обратился за помощью в больницу», — говорится в сообщении полиции.

Инцидент был квалифицирован по двум статьям: разбой и насилие в отношении журналиста. Нападавшим может грозить до десяти лет лишения свободы.

Карантин на Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса был введен 12 марта. До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия. Ослабление карантина предусматривается с 12 мая при отсутствии новой вспышки COVID-19.