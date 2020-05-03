По его мнению, тот факт, что Россия готова, несмотря на события Второй мировой войны, взаимодействовать с новой Германией в духе доверия, нельзя переоценить.
«То, что мы поддерживаем санкции против России, идет вразрез с этим. Во-первых, они пробуждают в России исторические воспоминания, а во-вторых, не меняют российскую политику. Именно сейчас, когда из-за кризиса в связи с коронавирусом нас ждут трудные времена в экономике, необходимо больше сотрудничества. Поэтому бессмысленные санкции следует отменить», — заявил Шредер.
Он также назвал ошибочным мнение о том, что санкции смогут принудить Россию «отдать» Крым Украине.
Говоря же о ситуации в Донбассе, бывший германский канцлер отметил, что мирное сосуществование в регионе будет только в том случае, если Украина станет федеративным государством, в котором восток страны получит больше автономии.