Ранее ряд штатов США подали в суд на Китай с требованием компенсации из-за распространения коронавирусной инфекции. Общая сумма, на которую Соединенные Штаты хотят «оштрафовать» КНР, по некоторым оценкам, достигает $3 триллионов, то есть половину годового ВВП Китая. Пекин все обвинения отвергает.
Но, по мнению Михеева, никаких предпосылок для возникновения двуполярного мира нет.
«Возможности доминирования Китая сильно преувеличены, с одной стороны. С другой — доминирование США на глазах уменьшается, поэтому двуполярного мира в обозримом будущем не будет. А как долго продлится противостояние? Я думаю, что это может растянуться на десятки лет», — отметил он.
Впервые COVID-19 обнаружили в китайском Ухане в конце 2019 года. Впоследствии он распространился на большинство стран мира. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса пандемией.
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