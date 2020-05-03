Противостояние Вашингтона и Пекина может продлиться десятки лет, однако предпосылок для формирования биполярного мира нет. Об этом политолог Сергей Михеев сказал в интервью изданию Украина.ру

Битва «титанов». Золотарев о том, во что выльется противостояние США и КНР © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Но, по мнению Михеева, никаких предпосылок для возникновения двуполярного мира нет.

«Возможности доминирования Китая сильно преувеличены, с одной стороны. С другой — доминирование США на глазах уменьшается, поэтому двуполярного мира в обозримом будущем не будет. А как долго продлится противостояние? Я думаю, что это может растянуться на десятки лет», — отметил он.

Впервые COVID-19 обнаружили в китайском Ухане в конце 2019 года. Впоследствии он распространился на большинство стран мира. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса пандемией.

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