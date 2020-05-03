Пришедшие к власти сторонники Майдана в Киеве провели серьезную подготовку к событиям 2 мая 2014 года в Одессе. Об этом политолог Владимир Корнилов сказал в интервью изданию Украина.ру 2 мая

События в Одессе 2 мая 2014 года. ФОТОЛЕНТА © Агентство "Одесса-медиа" | Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в фотобанк

«Конечно, это была не случайность… Если вы почитаете призывы всех этих националистов, активистов Майдана и прочих накануне этих событий, то увидите, что они четко там обрисовали план: сначала давим Харьков, потом Одессу, потом Донбасс, потом Крым. По этой цепочке они и шли, собственно говоря, давя сопротивление тех, кто был не согласен с кровавым переворотом в Киеве», — сказал Корнилов.

Он напомнил, как накануне трагических событий 2 мая в Одессу приезжал бывший тогда секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Парубий, как готовились милицейские под контролем главы МВД Арсена Авакова, как в город завозились футбольные фанаты, боевики, боеприпасы и оружие.

Все это, по словам эксперта, свидетельствует о том, что только что пришедшие к власти сторонники Майдана серьезно готовились к акции в Одессе.

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