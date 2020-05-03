Акция, проводившаяся 2 мая 2014 года на Куликовом поле в Одессе активистами Антимайдана, обернулась трагедией после того, как против них выступили радикалы «Правого сектора»* и футбольные фанаты. По официальным данным, в пожаре в Доме профсоюзов погибли 48 человек, всего пострадавших — около 250.
«Конечно, это была не случайность… Если вы почитаете призывы всех этих националистов, активистов Майдана и прочих накануне этих событий, то увидите, что они четко там обрисовали план: сначала давим Харьков, потом Одессу, потом Донбасс, потом Крым. По этой цепочке они и шли, собственно говоря, давя сопротивление тех, кто был не согласен с кровавым переворотом в Киеве», — сказал Корнилов.
Он напомнил, как накануне трагических событий 2 мая в Одессу приезжал бывший тогда секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Парубий, как готовились милицейские под контролем главы МВД Арсена Авакова, как в город завозились футбольные фанаты, боевики, боеприпасы и оружие.
Все это, по словам эксперта, свидетельствует о том, что только что пришедшие к власти сторонники Майдана серьезно готовились к акции в Одессе.
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* Организация запрещена в РФ