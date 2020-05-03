Ночью 30 апреля 2014 года — перед событиями 2 мая — Одесская дружина перебазировалась с Куликова поля на территорию мемориала 411-й батареи. При этом существуют слухи, что кто-то получил за это деньги от противников Русской весны.
По словам Долженкова, вопрос переезда палаточного лагеря с Куликова поля в другое место обсуждался заранее, так как в 2014 году в конце апреля в Одессе было очень жарко, и находиться в брезентовых палатках на Куликовом поле протестанты уже не могли.
«Да, ходят слухи, что за этот переезд кто-то получил деньги. Но это только слухи, я об этом ничего не знаю. В слухи я не верю, а пересказывать их нет уже смысла. Меня поставили в известность в самый последний момент о том, что мы переезжаем. На мне тогда было фактически руководство силовым блоком Одесской дружины. А решения такие кардинальные мною не принимались. Меня поставили в известность о переезде уже 30 апреля», — рассказал он.
Что касается места передислокации, то Долженков напомнил, что 411-я батарея — это мемориал одесской воинской славы. Таким образом, предложенное место «совпадало идеологически с линией, которую продвигала наша организация», отметил антимайдановец.
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