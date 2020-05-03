Активный участник одесского Антимайдана Сергей Долженков не верит в слухи о подкупе руководителей Одесской дружины, передислоцировавшейся в преддверии событий 2 мая 2014 года. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 2 мая

События в Одессе 2 мая 2014 года. ФОТОЛЕНТА © Агентство "Одесса-медиа" | Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в фотобанк

По словам Долженкова, вопрос переезда палаточного лагеря с Куликова поля в другое место обсуждался заранее, так как в 2014 году в конце апреля в Одессе было очень жарко, и находиться в брезентовых палатках на Куликовом поле протестанты уже не могли.

«Да, ходят слухи, что за этот переезд кто-то получил деньги. Но это только слухи, я об этом ничего не знаю. В слухи я не верю, а пересказывать их нет уже смысла. Меня поставили в известность в самый последний момент о том, что мы переезжаем. На мне тогда было фактически руководство силовым блоком Одесской дружины. А решения такие кардинальные мною не принимались. Меня поставили в известность о переезде уже 30 апреля», — рассказал он.

Что касается места передислокации, то Долженков напомнил, что 411-я батарея — это мемориал одесской воинской славы. Таким образом, предложенное место «совпадало идеологически с линией, которую продвигала наша организация», отметил антимайдановец.

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