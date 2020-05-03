На сегодняшний день различные политические силы пытаются регулировать деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — игра идет на повышение. Об этом ученый-востоковед, китаист Николай Вавилов сказал в интервью изданию Украина.ру

Всемирная организация не в настроении. Что творится с ВОЗ © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ «до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса».

По словам Вавилова, сейчас до конца непонятно, кто влияет на решения ВОЗ.

«Была информация, что Трамп отказал ВОЗ в финансировании, а Китай пообещал выделить ВОЗ ту же самую сумму в качестве пожертвований. Но совсем недавно миллиардер Билл Гейтс выделил ВОЗ еще $150 миллионов на борьбу с пандемией коронавируса. То есть сейчас идет игра на повышение, и разные силы пытаются воздействовать на ВОЗ, повышая ставки. ВОЗ в данный момент — переходящее знамя», — отметил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена прекращать финансовую поддержку ВОЗ, несмотря на действия других стран.

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