Издание Facenews рассказало, что киевлянин по имени Андрей купил себе квартиру в микрорайоне Оболонь на открытых торгах в системе СЕТАМ, в которой якобы никто не проживал.
В субботу, 2 мая, он приехал туда, но не смог попасть в помещение и вызвал полицию, которая вскоре прибыла на место. Выяснилось, что квартиру продавали как пустующую, в которой никто не прописан. Однако оказалось, что ее сдают в аренду и там проживает люди.
Вскоре после приезда правоохранителей на этаже объявился Кива, который заявил о попытке рейдерского захвата со стороны Андрея.
«Когда я его спросил, почему он приехал, он ответил, что его позвала сюда совесть. Он бросался на полицейских, мою жену, я все записал на видео», — рассказал житель украинской столицы.
В ответ депутат набросился на полицейских, назвав их оборотнями.
«Это оборотни, и это мое субъективное мнение… Двери ломали вместе с полицией. Сколько вам заплатили за соучастие в преступлении? Мы выведем всех на чистую воду. Улыбается тот, кто улыбается последним», — заявил Кива.