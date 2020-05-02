Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива устроил скандал в одном из многоэтажных домов украинской столицы, куда он прибыл для предотвращения рейдерского захвата квартиры. Соответствующее видео было обнародовано 2 мая в YouTube

Издание Facenews рассказало, что киевлянин по имени Андрей купил себе квартиру в микрорайоне Оболонь на открытых торгах в системе СЕТАМ, в которой якобы никто не проживал. Кива нецензурно поздравил мужчин с отмененным на Украине праздником © Facebook/Илья Кива

В субботу, 2 мая, он приехал туда, но не смог попасть в помещение и вызвал полицию, которая вскоре прибыла на место. Выяснилось, что квартиру продавали как пустующую, в которой никто не прописан. Однако оказалось, что ее сдают в аренду и там проживает люди.

Вскоре после приезда правоохранителей на этаже объявился Кива, который заявил о попытке рейдерского захвата со стороны Андрея.

«Когда я его спросил, почему он приехал, он ответил, что его позвала сюда совесть. Он бросался на полицейских, мою жену, я все записал на видео», — рассказал житель украинской столицы.

В ответ депутат набросился на полицейских, назвав их оборотнями.

«Это оборотни, и это мое субъективное мнение… Двери ломали вместе с полицией. Сколько вам заплатили за соучастие в преступлении? Мы выведем всех на чистую воду. Улыбается тот, кто улыбается последним», — заявил Кива.