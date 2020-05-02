Жители грузинского села Мушевани преградили дорогу медикам и запретили им вывозить людей, больных коронавирусом. Об этом в субботу, 2 мая, сообщило издание Lenta.ru

Пациентов, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция, пытались вывезти из села еще 1 мая. Но во время госпитализации толпа людей забросала машины скорой помощи и полиции камнями и палками. Врачам и полицейским удалось уехать. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Правоохранители уже возбудили уголовное дело по факту повреждения имущества. В Грузии, согласно последним данным, зарегистрировано 582 случая заражения коронавирусом — 8 человек скончались, 207 выздоровели.