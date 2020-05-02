Пациентов, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция, пытались вывезти из села еще 1 мая. Но во время госпитализации толпа людей забросала машины скорой помощи и полиции камнями и палками. Врачам и полицейским удалось уехать.

Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
© REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк
Местные жители заявляют, что в селе нет инфекции и все они здоровы.

Правоохранители уже возбудили уголовное дело по факту повреждения имущества.

В Грузии, согласно последним данным, зарегистрировано 582 случая заражения коронавирусом — 8 человек скончались, 207 выздоровели. 