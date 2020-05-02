Эксперт Российского общества политологов Андрей Серенко уверен, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который до сих пор неформально правит страной, в условиях кризиса пытается усилить свое влияние на власть. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Будет премьером. Политолог Серенко о том, зачем Назарбаев лишил должности спикера сената дочь Даригу © предоставлено Андреем Серенко Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата Сената Дариги Назарбаевой — дочери бывшего главы государства.

По мнению Серенко, это произошло по распоряжению Назарбаева — ради того, чтобы переместить ее на должность повыше.

«Но ситуация настолько активно и стремительно меняется в регионе Центральной Азии, и в Казахстане в том числе, что сейчас уже как-бы не до этих правовых юридических полутонов. Сложная экономическая ситуация, стремительное воздействие коронавируса, который везде обваливает бизнес и обостряет социальные проблемы. Сейчас уже не до правовой казуистики. Видимо, Назарбаев понимает, что пришло время для более активного вмешательства его семьи в оперативную деятельность правительства», — отметил эксперт.

Он также добавил, что Токаев вряд ли смог бы сам принять решение о снятии полномочий с Дариги Назарбаевой, если только он не принял решение «порвать» с Назарбаевым, что, по мнению политолога, «немыслимо».