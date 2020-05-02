После того как посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил о недопустимости для себя участвовать в одной церемонии с представителями России, посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев призвал не делить Победу во Второй мировой войне по национальному признаку

1 мая немецкое издание Der Tagesspiegel сообщило, что правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер направил приглашения главам дипломатических миссий России, Украины и Белоруссии на совместную церемонию, посвящённую 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине. Планировалось, что трое послов и Мюллер вместе возложат венок к зданию по улице Шуленбургринг в столичном районе Темпельхоф, где в последние годы Второй мировой войны находился штаб командования советской 8-й гвардейской армии, а 2 мая 1945 года в этом месте немецкий генерал Гельмут Вейдлинг подписал приказ о капитуляции войск вермахта в Берлине.

Однако посол Украины в ФРГ Андрей Мельник отказался принять участие в мероприятии, пояснив своё решение так: «Это признание неоспоримого вклада украинского народа в освобождение Европы от нацистского режима. Однако даже в самом страшном кошмаре я не могу представить себе возложение венков рядом с представителем страны, которая уже более шести лет цинично ведёт кровопролитную войну на востоке Украины. Очень жаль, что бургомистр, видимо, забыл об этих фактах, вызывающих тревогу. Мы, украинцы, хотели бы больше отзывчивости и сопереживания». Исторический миф: совместный парад Вермахта и РККА в Бресте © commons.wikimedia.org, German Federal Archives

Как и большинство украинских чиновников, глава дипмиссии обвиняет Москву в «оккупации Донбасса» и «аннексии Крыма», но отсутствие российских военных на юго-востоке Украины подтверждает ОБСЕ, а полуостров вошёл в состав РФ в марте 2014 года в соответствии с нормами международного права, прежде всего правом народов на самоопределение, закреплённом в Уставе ООН.

Поступок своего коллеги РИА Новости прокомментировал посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев: «Мы не делим на национальные квартиры ни нашу общую Победу, ни братские могилы. В них лежат воины-победители — и русские, и украинцы, и белорусы, и все, кто вместе сражался в единой армии единого государства, принёс Победу над нацизмом и освободил Европу, победил в Великой Отечественной войне».

Он подчеркнул, что, несмотря на сокращённый формат торжественной церемонии в этом году из-за мер, принятых для сдерживания распространения эпидемии коронавируса, памятные даты и памятные места, где был советский воин-освободитель, забыты быть не должны.

В конечном итоге в памятной церемонии приняли участие Михаэль Мюллер, Сергей Нечаев и посол Белоруссии в ФРГ Денис Сидоренко.