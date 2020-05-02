Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко на своей странице в Facebook 2 мая опубликовал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, заявив, что город будет оказывать сопротивление действиям центральной власти и готов объединить в этом всю Украину

Бунт мэров: Аваков предлагал арестовать отменившего карантин мэра Черкасс © kmu.gov.ua Арсен Аваков пригрозили Бондаренко последствиями. Нацполиция начала расследование уголовного дела.

В ответном обращении мэр Черкасс заявил, что в случае преследования готов оказать сопротивление.

«Черкассы будут оказывать сопротивление, запомните, господин президент. Если нужно будет объединить Украину, мы объединим Украину», — сказал Бондаренко.

Он добавил, что город готов вернуться на карантин, но только в том случае, если глава государства проявит равное отношение ко всем, в том числе своим депутатам-кнопкодавам и однопартийцам-бизнесменам, которые нарушают карантин.

Судя по всему, Бондаренко имеет в виду депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко, чей киевский ресторан был уличен в работе во время карантинного запрета.