В четверг, 30 апреля, Черкасский горсовет снял некоторые карантинные ограничения вопреки решению правительства страны. В ответ Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозили Бондаренко последствиями. Нацполиция начала расследование уголовного дела.
В ответном обращении мэр Черкасс заявил, что в случае преследования готов оказать сопротивление.
«Черкассы будут оказывать сопротивление, запомните, господин президент. Если нужно будет объединить Украину, мы объединим Украину», — сказал Бондаренко.
Он добавил, что город готов вернуться на карантин, но только в том случае, если глава государства проявит равное отношение ко всем, в том числе своим депутатам-кнопкодавам и однопартийцам-бизнесменам, которые нарушают карантин.
Судя по всему, Бондаренко имеет в виду депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко, чей киевский ресторан был уличен в работе во время карантинного запрета.