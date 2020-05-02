По закону, размещенная на сайте главы государства петиция должна набрать 25 тыс. подписей в течение 3 месяцев, чтобы ее рассмотрел президент и вынес свое решение.
Автором данного обращения выступил некто Андрей Карпенко. Он отметил, что на Украине законодательно запрещено распространение продукции порнографического характера, но она все равно доступна населению, включая несовершеннолетних.
«Это приводит к разрушению морально-этических и семейных ценностей и ставит под угрозу национальную безопасность Украины», — говорится в тексте.
Петиция была размещена 28 апреля. За это время ее подписали менее 500 человек.