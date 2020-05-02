На официальном сайте президента Украины появилась петиция с требованием ограничить в стране доступ к порнографическим сайтам и иному «взрослому» контенту, сообщает 2 мая сайт 056.ua

Будни Украины: полиция закрывает онлайн-порностудии, а порноактрисы идут в суд за деньгами © CC0, Pixabay

Автором данного обращения выступил некто Андрей Карпенко. Он отметил, что на Украине законодательно запрещено распространение продукции порнографического характера, но она все равно доступна населению, включая несовершеннолетних.

«Это приводит к разрушению морально-этических и семейных ценностей и ставит под угрозу национальную безопасность Украины», — говорится в тексте.

Петиция была размещена 28 апреля. За это время ее подписали менее 500 человек.