Сторонники ультраправых движений собрались 2 мая на пересечении улиц Дерибасовской и Преображенской в Одессе, чтобы помянуть своих сторонников, которые погибли в результате столкновений с противниками Евромайдана шесть лет назад. Об этом сообщает местный сайт Keks.news

Шесть лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе произошли столкновения между сторонниками и противниками Майдана. Приехавшие накануне в город футбольные фанаты и активисты с опытом уличных боев в Киеве сумели разгромить своих противников, после чего направились к лагерю оппонентов на Куликовом поле и подожгли Дом профсоюзов, где укрывались сторонники федерализации. В результате действий праворадикалов, заживо сгорели более 40 человек. Ужас одесской Хатыни. Хронология событий 2 мая 2014 года © РИА Новости, Александр Полищук | Перейти в фотобанк

Первыми жертвами в тот день, однако, стали представители националистов — Андрей Бирюков и Игорь Иванов, которые скончались в результате огнестрельных ранений. Неонацисты возложили вину за их смерть на Антимайдан, однако существует версия, что они погибли от рук своих же соратников. Так, до сих пор продолжается процесс над ультраправым активистом Сергеем Ходияком, который во время тех событий стрелял в людей из ружья.

На сегодняшнюю акцию пришли несколько десятков праворадикалов, которые возложили цветы к мемориальной доске Иванова. Из-за карантина собравшиеся отказались от традиционного в этот день шествия, которое неизменно сопровождается зажжением файеров и неонацистскими лозунгами.

Тем временем сотни одесситов продолжают приходить к Дому профсоюзов, чтобы почтить память жертв националистов.