В субботу, 2 мая, исполнилось шесть лет событиям на Куликовом поле в Одессе, в ходе которых сторонники Евромайдана и националисты сожгли заживо более 40 человек, которые выступали за федерализацию Украины. С самого утра жители города приносят цветы к месту трагедии. Среди них были и Леонов с Дмитруком, чем оказался недоволен Стерненко.
«Цветы депутаты несут для тех, кто поднимал российский флаг в городе и звал к нам русские танки. Владимир Зеленский, скажите, а ваши депутаты на годовщину гибели Моторолы тоже пойдут цветы возлагать?», — вопрошает он у себя в Facebook.
Активист назвал этих парламентариев открытыми врагами с мандатом «Слуги народа».
Кроме своего участия в событиях 2 мая в Одессе, Стерненко печально известен убийством жителя Черноморска, который, как решил неонацист, якобы хотел на него напасть. За это преступление активиста так и не привлекли к ответственности, при этом самого Стерненко не раз видели на приеме у бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки.