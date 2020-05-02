Евгений Мураев раскритиковал расследование трагедии 2 мая 2014 года в Одессе
Евгений Мураев раскритиковал расследование трагедии 2 мая 2014 года в Одессе
© Скриншот из видео Украина.ру
В субботу, 2 мая, исполнилось шесть лет событиям на Куликовом поле в Одессе, в ходе которых сторонники Евромайдана и националисты сожгли заживо более 40 человек, которые выступали за федерализацию Украины. С самого утра жители города приносят цветы к месту трагедии. Среди них были и Леонов с Дмитруком, чем оказался недоволен Стерненко.

«Цветы депутаты несут для тех, кто поднимал российский флаг в городе и звал к нам русские танки. Владимир Зеленский, скажите, а ваши депутаты на годовщину гибели Моторолы тоже пойдут цветы возлагать?», — вопрошает он у себя в Facebook.

Активист назвал этих парламентариев открытыми врагами с мандатом «Слуги народа». 

Кроме своего участия в событиях 2 мая в Одессе, Стерненко печально известен убийством жителя Черноморска, который, как решил неонацист, якобы хотел на него напасть. За это преступление активиста так и не привлекли к ответственности, при этом самого Стерненко не раз видели на приеме у бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки.