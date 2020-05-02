Депутат Государственной Думы Константин Затулин в субботу, 2 мая, выразил уверенность, что виновные в одесской трагедии 6 лет назад неминуемо понесут заслуженное наказание. Заявление политика имеется в распоряжении издания Украина.ру

В этот день в Одессе, несмотря на карантин, горожане приходят на Куликово поле, чтобы возложить цветы к Дому профсоюзов. Шесть лет назад там были сожжены заживо более сорока человек, еще несколько были убиты в ходе столкновения сторонников и противников Майдана на одесcких улицах. Виновные в массовом убийстве националисты и организаторы расправы до сих пор не привлечены к ответственности.