«Если кто-то думает, что массовое сожжение людей в Одессе в 2014 году и ликование пробандеровских уродов по этому поводу по всей Украине прощено и забыто, что его удастся заретушировать, тот глубоко ошибается. И само это преступление, и те, кто его заказал и выполнил преступный заказ, прокляты и будут наказаны, рано или поздно, и на том, и на этом свете. В этом пусть не будет ни у кого никаких сомнений, пока существует наш государствообразующий народ. Пепел Одессы продолжает стучать в наше сердце!» — заявил Затулин.
В этот день в Одессе, несмотря на карантин, горожане приходят на Куликово поле, чтобы возложить цветы к Дому профсоюзов. Шесть лет назад там были сожжены заживо более сорока человек, еще несколько были убиты в ходе столкновения сторонников и противников Майдана на одесcких улицах. Виновные в массовом убийстве националисты и организаторы расправы до сих пор не привлечены к ответственности.